В ЕС примут решение по вакцине компании Moderna 6 января

https://static.news.ru/photo/a277a07a-4093-11eb-8eaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейское агентство по лекарственным препаратам примет решение по вакцине от коронавирусной инфекции производства американской компании Moderna 6 января 2021 года.

Moderna 17 декабря с опережением сроков представила последний пакет документов, необходимый для оценки. В нём содержатся данные, касающиеся производства препарата для европейского рынка.

С учётом достигнутого процесса встреча профильного комитета для завершения оценки вакцины назначена на 6 января, — цитирует ТАСС заявление европейского регулятора.

Отмечается, что встреча была запланирована на 12 января 2021 года.

Ранее стало известно, что американская компания Moderna располагает достаточными мощностями для обеспечения стран Европейского союза гораздо большим числом доз вакцины от коронавирусной инфекции, чем заказанные 80 млн, заявил руководитель корпорации Стефан Бансель. По его данным, фирма может поставить ЕС 300 млн доз препарата. Топ-менеджер отметил, что США не являются основным рынком для Moderna, и добавил, что «вакцина, созданная Moderna, обеспечит у 94% пациентов стопроцентную защиту от COVID-19».

Руководитель напомнил, что Moderna подала 30 ноября досье по препарату в Европейское агентство лекарственных препаратов, а также в аналогичные ведомства в США, Канаде, Великобритании и ряде других государств.

Между тем в России зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор»). Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке, писал NEWS.ru.