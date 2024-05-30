В ЕС придумали наказание для Орбана за дружбу с Путиным Politico: ЕС лишит Венгрию высоких постов в ЕК за дружбу Орбана с Путиным

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Виктор Орбан

Евросоюз намерен не допустить представителей Венгрии к высоким министерским постам в Еврокомиссии, наказав тем самым ее премьер-министра Виктора Орбана за «теплые отношения» с президентом России Владимиром Путиным, пишет газета Politico. Отмечается, что лидеры сообщества «устали от постоянного обструкционизма премьера в отношении Украины» и сопротивления оказанию ей помощи.

Устав от постоянного обструкционизма премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в отношении Украины, его коллеги-лидеры по ЕС планируют наказать его, предоставив его стране низкий министерский пост в следующем составе Европейской комиссии, — говорится в сообщении.

Также европейские лидеры все более раздражаются затягиванием Орбаном решения по введению санкций против России. Один из европейских дипломатов заявил изданию, что не может быть и речи, чтобы сохранить за Венгрией контроль над каким-либо влиятельным делом. В частности, лидеры сообщества хотят предоставить Венгрии самый слабый и наименее влиятельный портфель еврокомиссара после вступления Будапешта 1 июля в статус председателя ЕС.

Ранее министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит 14-й пакет европейских санкций в отношении России в его нынешнем виде. По его словам, пакет противоречит венгерским интересам в области энергетики.