В ЕС предварительно согласовали безвизовый режим для Косово

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Евросоюз предварительно согласовал введение безвизового режима для непризнанной Республики Косово в рамках краткосрочных поездок, сообщили в Европарламенте. В пресс-релизе ЕП отмечается, что представители законодательного органа и Евросовета достигли договоренности по данному вопросу.

В среду переговорные группы от Европарламента и Совета ЕС достигли долгожданной договоренности о предоставлении свободы краткосрочных виз для Косово, — говорится в сообщении.

Согласно документу, речь идет о Шенгенской зоне.

Таким образом, владельцы паспортов, которые выдали в Косово, освобождаются от визовых требований на краткосрочное пребывание — до 90 дней — в течение любого 180-дневного периода.

Ранее президент частично признанного Косово Вьоса Османи, премьер-министр Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца подписали заявку на вступление республики в Европейский союз. Это заявление предоставили Чехии, председательствующей в Совете Европейского союза.