В ЕС предварительно решили, на что потратить доходы от российских активов Страны ЕС предварительно согласовали использование активов РФ для помощи Киеву

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Постоянные представители стран Евросоюза предварительно согласовали меры по использованию доходов от замороженных российских активов, сообщило представительство председательствующей в Совете ЕС Бельгии в соцсети Twitter (X). Согласно заявлению, денежные средства будут направлены Киеву в виде военной помощи.

Постпреды ЕС предварительно согласовали меры, касающиеся чрезвычайных доходов от иммобилизованных российских активов. Финансы будут использованы на поддержку Украины, ее восстановление и военную оборону в контексте агрессии России, — говорится в заявлении.

Представитель ЕС в Киеве Катарина Матернова ранее заявила, что Евросоюз может предоставить Украине первый транш из доходов от замороженных российских активов до конца 2024 года. По ее оценкам, речь идет о сумме в размере €3 млрд.

Дипломат отметила, что в Евросоюзе уже обсуждают такую возможность. По ее словам, страны сообщества ведут учет поступлений от замороженных российских активов.

Газета Politico отмечала, что представители стран Евросоюза могут не достичь соглашения по использованию доходов от конфискации замороженных российских активов на заседании 8 мая, как планировалось ранее. По ее данным, причина в том, что председательствующая в Совете ЕС Бельгия хочет обложить доходы от активов корпоративным налогом в размере 25%.