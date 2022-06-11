В ЕС предположили, что будет в случае отказа Запада от ископаемого топлива Член ЕП Колакушич: отказ от ископаемого топлива отбросит западный мир на 30 лет назад

Фото: Shutterstock

Станок-качалка

Политика Евросоюза по отношению к ископаемому топливу отбросит весь западный мир на 30 лет назад, считает член Европарламента Мислав Колакушич. Депутат убежден, что война с энергоресурсами обернется серьезным экономическим кризисом и в таком случае европейцам придется пересесть с автомобиля на велосипед.

Война ЕС против ископаемого топлива отбросит Европу и западный мир на 30 лет назад, — написал депутат в Twitter.

Он отметил, что современная цивилизация, созданная Евросоюзом, является таковой благодаря ископаемому топливу, а если его вдруг не станет, то Европа превратится в «абсолютно неконкурентоспособный» регион.

В конце мая премьер-министр Венгрии утверждал, что Европа «пляшет на краю» мирового экономического кризиса. Политик считает, что взлетевшие цены на нефть делают управление странами намного сложнее.

Ранее Евросовет утвердил шестой пакет санкций против России. Союз принял ряд рестрикций, в числе которых было «частичное нефтяное эмбарго», предусматривающее запрет на поставки энергоресурса по морю. После такого решения в Германии предрекли Европе «ценовой шок».