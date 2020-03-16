https://static.news.ru/photo/463e67d6-679e-11ea-97d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Florian Gaertner/photothek.net /Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюзу нужно закрыть на 30 дней границы Еврозоны, включая Великобританию и Ирландию.

По её словам, входящие в ЕС страны должны ввести ограничения, чтобы избежать распространения коронавируса.

Под ограничение не подпадут учёные, дипломаты и врачи. Предлагается, что путешествовать по еврозоне будет также разрешено людям, которые давно сохраняют гражданство Евросоюза. Перевозку жизненно важных грузов внутри ЕС также предлагается не ограничивать, передаёт Reuters.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что COVID-19 стал сильнейшим шоком для европейской экономики. По её словам, невозможно остановить вспышку инфекции, лишь снизить скорость распространения заболевания. При этом она считает, что долговременного ущерба для экономики ЕС не наступит.

13 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что многие британцы могут потерять близких из-за распространения коронавируса. По его словам, вспышка заболевания является худшим кризисом здравоохранения для нынешнего поколения. Он пообещал, что правительство особенно поддержит пенсионеров и их родных.

NEWS.ru писал, что Германия закрыла границы с Австрией, Францией и Швейцарией. Решение было принято с участием первых лиц ФРГ: канцлера Германии Ангелы Меркель, главы МВД Хорста Зеехофера, а также руководства федеральных земель страны.

В настоящий момент в мире зарегистрировано 173 тысячи случае заражения коронавирусом. Умерли — 6,6 тысячи человек, более 77 тысяч выздоровели.