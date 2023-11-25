В ЕС захотели смягчить санкции против России Bloomberg: в Евросоюзе выступили за смягчение санкций против РФ

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Ряд государств Евросоюза выступили за смягчение предложений по санкциям против России, сообщает агентство Bloomberg. Они связаны с пресечением обхода ограничений через третьи страны.

Группа стран-членов настаивают на смягчение предложений ЕС, направленных на пресечение обхода санкций против России через третьи страны, — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что Еврокомиссия предложила запретить перепродавать часть товаров из России. В то же время от компаний требуется вносить на целевой счет сумму, часть которой будет направлена в фонд для Украины, в случае если компания нарушит санкции.

Ранее стало известно, что Чехия вслед за Словакией попросит Евросоюз продлить разрешение на импорт нефтепродуктов из России. В противном случае в стране могут сильно повыситься цены на топливо, а чешские заправочные станции столкнутся с проблемами в снабжении. Отмечается, что на Россию приходится 60% всех нефтяных поставок в Чехию.

До этого словацкий премьер Роберт Фицо заявил, что его страна потребует провести анализ влияния выдвигаемых против России санкций на экономику стран Евросоюза. По его словам, до сих пор подобным исследованиям большого внимания не уделялось.