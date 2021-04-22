Евросоюз предложил России возродить диалог по разоружению

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В Евросоюзе предложили властям РФ возродить диалог по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия. Об этом 22 апреля в разговоре с журналистами сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, слова которого приводит ТАСС.

Чиновник процитировал высказывание российского президента Владимира Путина, произнесённое во время обращения к Федеральному собранию. Национальный лидер сказал, что РФ предлагает своим иностранным партнёрам обсудить вопросы стабильности в мире и вывести некое уравнение безопасности.

По словам Стано, в Евросоюзе ведут работу над поддержанием процессов нераспространения и разоружения. ЕС проводит переговоры по этому поводу с десятком государств. В частности, возродить двусторонние диалоги по этому поводу было предложено России.

Мы также поощряем переговоры о стратегической стабильности между Россией и США. Все эти важные условия для углублённого обмена мнениями, понимания позиций друг друга, поиска решений и потенциального сотрудничества, — сказал Стано.

Ранее вице-спикер Государственной думы Алексей Гордеев назвал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию одним из важных за последние годы. По словам парламентария, президент обратился напрямую к людям и сказал: «Я знаю о ваших проблемах и готов их решать».