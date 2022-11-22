В ЕС предложили переходный период к дате введения потолка цен на нефть

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В Евросоюзе предложили добавить 45-дневный переходный период к дате введения потолка цен на нефть. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ. Указывается, в частности, что период будет действовать для сырья, загруженного до 5 декабря.

Блок предложил добавить 45-дневный переходный период к введению ограничения, — говорится в сообщении агентства.

Предполагается, что потолок цен будет введен с 5 декабря. Именно с этой даты предлагается ввести переходный период для загруженной нефти. Для разгруженной нефти крайней датой введения переходного периода станет 19 января.

В документе отмечается, что ЕС также предложил 90-дневный переходный период в случае возникновения изменений потолка цен на нефть.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что 23 ноября ЕС и G7 могут согласовать потолок цен на нефть из РФ на уровне около $60 за баррель. По данным газеты, организации рассматривают также возможность установления лимита цен на нефть из РФ на уровне $70 за баррель.

Dице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые согласились ввести «ценовой потолок». Он подчеркнул, что Москва в таком случае перенаправит поставки нефти рыночно ориентированным партнерам или будет сокращать добычу.