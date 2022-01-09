В ЕС предложили инвестировать €500 млрд в АЭС нового поколения

Комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон призвал членов ЕС вложить к 2050 году €500 млрд в разработку атомных электростанций нового поколения и закрепить за ними «зелёный статус». Заявление было сделано во время беседы с изданием Journal du dimanche, в ходе которой бывший министр финансов Франции подчеркнул, что данная мера необходима для перехода к безвыбросным источникам энергии и борьбы против глобального потепления.

Существующие АЭС требуют порядка €50 млрд инвестиций к 2030 году. Ещё €500 млрд необходимо инвестировать в станции нового поколения, — считает Бретон.

По мнению комиссара, присвоение «зелёного» статуса некоторым видам атомной энергетики является ключевой точкой достижения нейтральной эмиссии углекислого газа к 2050 году и повлечёт за собой прогресс «невиданного размаха».

Переход к экологичным источникам энергии приведёт к индустриальной революции беспрецедентных масштабов. Отсюда и гонка за капиталом между сторонниками разных видов энергии. Возобновляемые источники энергии, например, требуют €65 млрд инвестиций в год, не считая ещё €45 млрд для инфраструктуры и логистических служб. Тем не менее к 2050 году атомная энергетика всё ещё будет покрывать как минимум 15% потребности Европы в электричестве.

На прошлой неделе Брюссель представил планы по классификации атомной энергетики и природного газа как «зелёных» источников энергии в рамках таксономии ЕС. Отмечается, что инициаторами выступила Франция и страны, большая часть энергии которых производится на АЭС.