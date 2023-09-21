Мишель потребовал от Алиева предоставить гарантии армянам в Карабахе

Глава Евросовета Шарль Мишель во время беседы с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 20 сентября заявил о необходимости предоставить гарантии прав и безопасности армянам Карабаха, передает РИА Новости со ссылкой на источник в Брюсселе. По словам источника, Мишель заявил Алиеву о важности встречи представителей Баку и армян Карабаха. Азербайджанский лидер в свою очередь планы по проведению такой встречи подтвердил, сказал источник.

Президент Мишель выразил крайнее разочарование в связи с применением силы, он подчеркнул необходимость соблюдения режима прекращения огня и срочного предоставления Азербайджаном заслуживающих доверия гарантий прав и безопасности армянам Карабаха, а также удовлетворения их гуманитарных нужд, — говорится в сообщении.

19 сентября Азербайджан начал антитеррористические мероприятия в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В Баку заявили, что единственным способом урегулировать ситуацию является вывод армянских войск с территории региона. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев военная операция была завершена, достигнуто соглашение о прекращении огня.

В ходе обращения к народу Алиев заявил, что Азербайджану удалось решить все поставленные задачи за один день. По его словам, он лично отдал приказ, чтобы военные не наносили удары по мирным объектам в Карабахе.

21 сентября в Евлахе началась встреча представителей Азербайджана и карабахских армян. Центральную власть Азербайджана представляет ответственный по контактам с армянскими жителями Карабахского региона Рамин Мамедов, заместитель специального представителя президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Башир Гаджиев и сотрудник спецпредставительства Илькин Султанов.

При этом представителями карабахских армян являются Сергей Мартиросян и Давид Мелкумян.