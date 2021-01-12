В ЕС получили заявку на регистрацию вакцины AstraZeneca от COVID-19

https://static.news.ru/photo/8bdd56c8-54b8-11eb-a546-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/www.imago-images.de/Global Look Press

Лекарственный регулятор Евросоюза сообщил о получении заявки на регистрацию третьей по счёту в ЕС вакцины от коронавируса — производства компании AstraZeneca.

Европейское агентство по лекарственным средствам EMA получило заявку на условное маркетинговое разрешение на вакцину от COVID-19 компании AstraZeneca, — говорится в сообщении.

Агентство оценит препарат в ускоренные сроки, в связи с чем заключение о разрешении на его использование на территории ЕС может быть выдано до 29 января.

Ранее NEWS.ru писал, что 4 января пожилой Британец Брайан Пинкер стал первым в мире человеком, которому сделали прививку от коронавируса препаратом британо-швейцарской корпорации AstraZeneca. 82-летний житель Оксфорда был ранее госпитализирован в местный университетский медицинский центр для диализа в связи с болезнью почек. Он заявил, что очень горд сделать прививку препаратом, который был изобретён в его родном городе.

В AstraZeneca заявляют , что разработанная компанией вакцина имеет эффективность в 90% при определённом методе дозирования — когда первая прививка вводится в два раза меньшей дозировке, чем вторая. При введении двух одинаковых доз эффективность была на уровне 62%. Учёные считают, что первая уменьшенная доза настраивает организм на более выраженную иммунную реакцию.