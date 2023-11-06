В ЕС подтвердили влияние ближневосточного конфликта на поддержку Киева Боррель: ближневосточный конфликт уже влияет на поддержку Киева

Фото: europarl.europa.eu

Ближневосточный конфликт уже влияет на поддержку Европейским союзом (ЕС) Украины, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на ежегодной конференции послов объединения в Брюсселе. По его словам, происходящее на Ближнем Востоке является коллективным политическим и моральным провалом западной дипломатии.

Обе войны совершенно разные, но давайте говорить честно: кризис на Ближнем Востоке уже оказывает долгосрочное влияние на нашу политику по Украине, — заявил он.

Ранее Боррель заявил, что Запад приложил недостаточно усилий по достижению мира на Ближнем Востоке. Он, по его словам, был привержен решению палестино-израильского вопроса формально. Теперь за это приходится расплачиваться и израильтянам, и палестинцам.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США исчерпали дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине. Поэтому Вашингтон растягивает свои возможности по поддержке Киева на максимально долгий срок.

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не может позволить себе зависеть исключительно от поддержки США поэтому страна активно инвестирует в собственное производство всех видов вооружений. Он отметил, что европейская поддержка все еще существует и ее часто недооценивают.