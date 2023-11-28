В ЕС подсчитали переданную Киеву военную помощь Боррель: ЕС уже предоставил Киеву военную помощь на €27 млрд

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Евросоюз уже передал Украине военной помощи на €27 млрд, заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Теперь, по его словам, страны объединения должны сделать «еще больше», пишет ТАСС.

Евросоюз и его страны-члены уже передали Украине военную помощь на €27 млрд, но теперь должны сделать еще больше и быстрее, — сказал Боррель.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби признался, что финансовая помощь украинскому государству со стороны США переживает критический момент. По его словам, проблемы возникают в связи с отсутствием «гибкости» по вопросам объема поддержки.

На самой же Украине среди жителей нарастают разочарование и отчаяние, пишет Bloomberg. Связано это с провалом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и усталостью из-за отсутствия перспектив скорого завершения конфликта. Отмечается, что в украинском обществе «появляются трещины», а рейтинг президента Владимира Зеленского падает. Более того, среди стран НАТО уже есть признаки колебания в вопросе продолжения помощи Украине, говорится в публикации.