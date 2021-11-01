В ЕС ожидают расследования Россией торговли COVID-сертификатами

Евросоюз ожидает от стран, в которых сообщается о фальсификации документов о вакцинации от коронавируса, реакции в соответствии со своим законодательством. Так в представительстве ЕС в РФ отреагировали на информацию «Лаборатории Касперского» об объявлениях на русском языке с предложением купить цифровой сертификат о прививке вакциной, одобренной в Европе, сообщает РБК.

Если возникают подозрения на мошенничество, ЕС ожидает, что страны, в которых это имеет место, в том числе Россия, будут принимать меры для расследования этих подозрений и реагирования на них, — подчеркнули в представительстве ЕС.

О появлении в Даркнете предложений о продаже сертификатов о вакцинации ранее рассказали в «Лаборатории Касперского». Желающим предлагается купить сертификат о прививке любой из западных вакцин — AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna. В базу данные якобы будут занесены через одну из стран Восточной Европы. За услугу авторы объявлений просят в среднем $300.

Ранее стало известно, что власти Ленинградской области будут учитывать QR-коды иностранных вакцин от коронавируса при посещении гражданами музеев и театров в регионе. Этот вопрос был согласован с губернатором Александром Дрозденко и главным санитарным врачом по Ленобласти Ольгой Историк. В областном правительстве пояснили, что музеи региона посещают туристы из других стран с иностранными вакцинами.