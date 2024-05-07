В ЕС ответили, будет ли посол сообщества на инаугурации Путина Стано: посол ЕС в России не приедет на инаугурацию Путина

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Владимир Путин

Посол Европейского союза в России не намерен присутствовать на инаугурации президента страны Владимира Путина, сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя внешнеполитической службы сообщества Петера Стано. Он подчеркнул, что большинство стран — участниц Евросоюза также отказались направлять своих представителей.

Наш посол не будет присутствовать. Большинство государств — членов ЕС не будут присутствовать, — заявил Стано.

Инаугурация президента России состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени. На церемонию вступления Путина в должность заложили один час.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян высказался об участии премьер-министра республики Никола Пашиняна в инаугурации российского лидера. По его словам, политика не будет на мероприятии.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что консолидация общества вокруг Путина поведет Россию к новым победам. Он назвал президента преимуществом страны.

До этого журналист Павел Зарубин показал кадры обновленного российского автомобиля Aurus Senat, предназначенного для инаугурации Путина. В ролике можно заметить, что у машины заменили переднюю оптику, бампер, капот, решетку и крылья.