В ЕС отреагировали на попытку вооруженного мятежа в России Евросоюз: происходящее в России — внутреннее дело страны

Происходящее в России является внутренним делом страны, заявили в Евросоюзе. Там отметили. что внимательно следят за ситуацией.

Ранее в Федеральной службе безопасности заявили, что слова и действия предпринимателя Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. В ведомстве пояснили, что уголовное дело было возбуждено «в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации».

Президент России Владимир Путин заявил в обращении 24 июня, что власти жестко ответят на действия мятежников. Он также отметил, что будут предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Путин подчеркнул, что любая внутренняя смута — смертельная угроза для государственности и для нации.

Путин подчеркнул, что вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы, дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области, ряде других регионов. По словам главы государства, обстановка в Ростове-на-Дону остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления.