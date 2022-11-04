В ЕС отметили стремление Баку и Еревана решать споры в рамках диалога В ЕС приветствовали стремление Азербайджана и Армении решать споры в рамках диалога

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Европейская внешнеполитическая служба заявила, что в ЕС приветствуют стремление Баку и Еревана решать вопросы границ и безопасности в рамках диалога. Такое заявление сделано по итогам переговоров Азербайджана и Армении, прошедших 3 ноября в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

ЕС высоко ценит конструктивную атмосферу, в которой проходила встреча, стремление сторон продолжать работать над вопросами, связанными с границей, а также над улучшением ситуации в сфере безопасности, — цитирует агентство внешнеполитическую службу ЕС.

В столице Бельгии состоялось третье заседание комиссий двух стран, которые обсуждали вопросы делимитации государственной границы и пограничной безопасности. Делегации Баку и Еревана возглавляли на них вице-премьеры Шахин Мустафаев и Мгер Григорян.

Ранее РИА Новости сообщило, что в Совфеде анонсировали создание переговорной группы для проведения трехстороннего межпарламентского диалога с Арменией и Азербайджаном. Переговоры могут пройти в скором времени, не исключено, что в ноябре.