В ЕС отменили санкции против сына бизнесмена Пумпянского Суд ЕС постановил отменить санкции против Александра Пумпянского

Фото: Анна Майорова/ТАСС

Александр Пумпянский

Суд Евросоюза постановил отменить санкции в отношении сына бизнесмена Дмитрия Пумпянского — Александра, передает ТАСС. Ему отказали в выплате компенсации морального ущерба в €100 тысяч, но судебные издержки будут оплачены Советом ЕС.

Суд постановил <...> отменить решение Совета ЕС от 14 сентября 2022 года (которым бизнесмен был внесен в черный список. — NEWS.ru), решения от 13 марта 2023 года и от 13 сентября 2023 года (которыми действия санкций были продлены. — NEWS.ru) в том, что касается Александра Пумпянского, — говорится в сообщении.

Суд также постановил, что Совет ЕС должен оплатить судебные издержки истца. В свою очередь Еврокомиссия, добровольно подключившаяся к разбирательству в поддержку Совета ЕС, должна оплатить собственные судебные расходы.

Ранее сообщалось, что пять россиян обратились к властям Швейцарии с просьбой исключить их из санкционных списков. Одним из россиян, обратившихся к властям, являлся бизнесмен Александр Пумпянский. Он прежде жаловался на заблокированные счета, пояснив, что не может содержать семью, оплачивать аренду автомобиля BMW X7 и ипотеку в Швейцарии.

До этого сын миллиардера Михаила Фридмана Александр Ожельский отрекся от России и назвал себя украинцем ради отмены киевских санкций. Молодой человек назвал несправедливыми введенные против него ограничения, под которые он подпал вместе с отцом. Сын совладельца «Альфа-Групп» на чистом английском заявил, что не живет в России с 24 февраля и сейчас находится в Дубае, где снимает квартиру.