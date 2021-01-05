В ЕС официально одобрили применение американской вакцины Moderna

https://static.news.ru/photo/b5a20d8c-501c-11eb-9155-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sra Melody W. Howley/U.S. Air/Global Look Press

Европейское агентство по лекарственным средствам дало официальное одобрение на применение препарата американской компании Moderna для вакцинации жителей стран ЕС от коронавирусной инфекции.

Это вторая вакцина, которая одобрена EMA, — говорится в сообщении регулятора.

Её применение рекомендовано для лиц старше 18 лет, передаёт ТАСС.

В конце декабря NEWS.ru писал, что Еврокомиссия после положительной оценки Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) допустила на рынок вакцину от Pfizer/BioNTech. По словам главы ЕК, этот препарат будет доступен всем странам Евросоюза одновременно и на единых условиях.

Ранее в 2020 году ЕК заключила контракты с несколькими компаниями, обеспечив поставки в европейские страны вакцин от коронавируса, если те окажутся безопасными и эффективными. В их число вошли Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac, Moderna.