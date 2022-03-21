В ЕС одобрили первую в истории объединения оборонную концепцию
Антон Соловьев
Антон Соловьев
18:43, 21 марта 2022
Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press
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Главы МИД и оборонных ведомств Евросоюза одобрили первую в истории объединения оборонную концепцию «Стратегический компас ЕС», об этом рассказал ТАСС европейский дипломатический источник. Отмечается, что концепция разрабатывалась более двух лет, а в рамках проекта предусмотрено создание Сил быстрого реагирования ЕС, численностью до пяти тысяч человек.
«Стратегический компас» одобрен. Окончательное принятие этой концепции состоится на саммите ЕС 24–25 марта. Проект не имеет отношения к ситуации на Украине, он находится в разработке с 2020 года, однако военная операция РФ оказывает серьёзное влияние на финальный этап дискуссии,— сообщил источник агентства.
При этом собеседник отмечает, что украинский кризис стал причиной, по которой всё больше государств увеличивают военные бюджеты и повышают роль оборонной политики. Документ будет актуален в течение следующих 5–10 лет и принимает во внимание не только угрозы на континенте, но и вне Европы, включая Сахель и Тихоокеанский регион.
В мае 2021 года Совет Европейского союза поручил главе дипломатического корпуса сообщества Жозепу Боррелю к ноябрю 2021 года представить проект первой военной концепции ЕС «Стратегический компас».
По замыслу властей Евросоюза, «Стратегический компас» должен повысить и направить «реализацию уровня амбиций в области безопасности и обороны».