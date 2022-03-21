В ЕС одобрили первую в истории объединения оборонную концепцию

Главы МИД и оборонных ведомств Евросоюза одобрили первую в истории объединения оборонную концепцию «Стратегический компас ЕС», об этом рассказал ТАСС европейский дипломатический источник. Отмечается, что концепция разрабатывалась более двух лет, а в рамках проекта предусмотрено создание Сил быстрого реагирования ЕС, численностью до пяти тысяч человек.

«Стратегический компас» одобрен. Окончательное принятие этой концепции состоится на саммите ЕС 24–25 марта. Проект не имеет отношения к ситуации на Украине, он находится в разработке с 2020 года, однако военная операция РФ оказывает серьёзное влияние на финальный этап дискуссии, — сообщил источник агентства.

При этом собеседник отмечает, что украинский кризис стал причиной, по которой всё больше государств увеличивают военные бюджеты и повышают роль оборонной политики. Документ будет актуален в течение следующих 5–10 лет и принимает во внимание не только угрозы на континенте, но и вне Европы, включая Сахель и Тихоокеанский регион.

В мае 2021 года Совет Европейского союза поручил главе дипломатического корпуса сообщества Жозепу Боррелю к ноябрю 2021 года представить проект первой военной концепции ЕС «Стратегический компас».

По замыслу властей Евросоюза, «Стратегический компас» должен повысить и направить «реализацию уровня амбиций в области безопасности и обороны».