В ЕС одобрили кандидатуру президента Евросовета Politico: Евросоюз одобрил кандидатуры президента Евросовета и главы дипломатии

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Лидеры Евросоюза одобрили кандидатуру экс-премьера Португалии Антониу Кошты на должность главы Евросовета, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. Кроме того, они положительно восприняли кандидатуру премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам.

Лидеры ЕС в четверг дали зеленый свет <...> Коште стать следующим главой Евросовета и поддержали Каллас, чтобы она стала следующим верховным дипломатом блока, — пишет издание.

Ранее политолог Алексей Макаркин в разговоре с NEWS.ru предположил, что, если глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Кошта и Каллас получат руководящие должности в ЕС, это никак не отразится на взаимоотношениях с Россией. Эксперт подчеркнул, что человеческий фактор и русофобские позиции политиков могут повлиять, но в первую очередь взаимоотношения строятся не между людьми, а институтами власти.

До этого стало известно, что против кандидатуры фон дер Ляйен на должность главы Еврокомиссии выступает Венгрия. В Будапеште пока не определились, к какой фракции примкнуть в Европарламенте. Лидеры стран ЕС на тот момент в целом были согласны, что пост главы ЕК должен остаться за фон дер Ляйен, а пост главы ЕП — за Робертом Метсолой.