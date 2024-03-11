В ЕС оценили возможность введения санкций против агропродукции из РФ ЕС: Еврокомиссия следит за ситуацией с импортом российской агропродукции

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Еврокомиссия регулярно следит за ситуацией на рынках агропродукции, заявил представитель Евросоюза Олоф Жилл в ответ на вопрос о возможных санкциях против российской и белорусской сельхозпродукции. По его словам, при необходимости решение будет принято, передает РИА Новости.

Еврокомиссия постоянно отслеживает поток сельхозпродукции в ЕС, не только из России и Белоруссии, мы изучаем влияние таких поставок как на наших фермеров и сельхозпроизводителей, так и на мировой рынок в целом… Если будет такая необходимость, то мы рассмотрим конкретные шаги, — сказал Жилл.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что стремление Польши ввести запрет на поставки агропродукции из России является «извращением». Дипломат подчеркнула, что таким образом Варшава пытается переключить внимание общественности от забастовок польских фермеров на границе с Украиной и диверсий в отношении поставок агропродукции с украинской территории.

До этого Захарова заявила, что США будут заметать следы провала собственной политики на Украине различными способами. Как уточнила представитель МИД, речь в том числе идет об отставках, как это было с замгоссекретаря Викторией Нуланд, и даже о «перезагрузке» истории.