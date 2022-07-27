В ЕС оценили возможность отмены шенгенских виз для россиян В ЕС не намерены прекращать выдачу шенгенских виз россиянам

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На уровне Евросоюза не принимали решений о прекращении выдачи россиянам шенгенских виз, заявил РИА Новости источник в постоянном представительстве ЕС в Москве. Поводом для такого заявления стало мнение МИД России о том, что прекращения выдачи виз нельзя исключать в будущем.

Никаких подобных решений на уровне Евросоюза не принималось, — заявил источник.

Ранее глава консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин заявил, что МИД России внимательно отслеживает раздающиеся в Европе призывы о прекращении выдачи гражданам РФ шенгенских виз. Реализация такого сценария не исключена, если консульские связи со странами Шенгенского соглашения продолжат ухудшаться. По его словам, уже сейчас наблюдается фактически полная приостановка оформления виз гражданам России в консульских учреждениях стран Балтии, Польши и Чехии. Если выдача шенгенских виз все же прекратится, Москва будет стараться выстраивать визовое взаимодействие с отдельными договороспособными странами.