В Европе оценили усилия Украины для вступления в ЕС Reuters: Киев выполнил всего два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС

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Украина выполнила всего два условия из семи для начала переговоров о вступлении в ЕС, передает Reuters со ссылкой на свои источники. В Европейском союзе при этом назвали такие усилия Киева прогрессом. В отчете Союза, который не был официально обнародован, также отмечается, что речь шла об условиях, связанных с проведением судебной реформы, и законах о СМИ.

Два высокопоставленных чиновника ЕС, которые были проинформированы об отчете, который не был обнародован, заявили, что Украина к настоящему времени выполнила два критерия, — говорится в сообщении агентства.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что надежды на принятие страны в состав НАТО становятся все более отдаленными. При этом он выразил надежду на то, что положительное решение будет все же принято на июльском саммите в Вильнюсе.

На саммите в Брюсселе 23 июня 2022 года лидеры ЕС одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на присоединение к Союзу. Однако прежде чем начать переговоры о присоединении, странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.

Стоит отметить, что получение статуса кандидата — это только начало долгого процесса вступления в ЕС. Так, Турция является кандидатом с 1999 года, Северная Македония — с 2005 года, Черногория — с 2010 года, а Сербия — с 2012 года. Последней страной, присоединившейся к ЕС, стала Хорватия в 2013 году, процесс присоединения занял десять лет.