В ЕС оценили присоединение к России новых регионов В ЕС сочли решения РФ о принятии новых регионов несовместимыми с Уставом ООН

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Генассамблея ЕС сочла решения России о принятии в свой состав новых регионов несовместимыми с Уставом ООН, указано в законопроекте ГА Европейского союза, передает Euobserver. Сообщается, что Евросоюз в проекте резолюции призывает к окончанию конфликта на Украине посредством переговоров. Издание отмечает, что в предложении ЕС отсутствуют прямые упоминания о статусе Крыма, вошедшего в состав России в марте 2014 года.

Решения РФ о принятии в свой состав Донбасса, Херсонской и Запорожской областей несовместимы с Уставом ООН, — сообщается в законопроекте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что после проведения референдумов в Донбассе ожидает со стороны Евросоюза усиления санкционного режима против Москвы. 6 октября Европейский союз утвердил восьмой пакет санкций против России. Среди новых антироссийских ограничений числятся запрет импорта товаров из РФ на сумму €7 млрд, экспорт угля, электронные компоненты для оружия, а также запчасти для авиации и химических веществ. Также был запротоколирован потолок цен на российскую нефть.