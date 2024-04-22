В ЕС объяснили важность принятия 14-го пакета санкций против России Министр Билльстрем: в 14-й пакет санкций против РФ войдет запрет на импорт СПГ

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Запрет импорта сжиженного природного газа может войти в 14-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем на встрече глав внешнеполитических ведомств и министров обороны объединения в Люксембурге. По его словам, которые приводит ТАСС, принятие нового пакета станет одним из «важных шагов».

Принятие 14-го пакета санкций — это один из самых важных шагов. Мы намерены включить [в него] запрет на импорт сжиженного природного газа, — сказал Билльстрем.

Ранее сообщалось, что Европейский союз активно работает над 14-м пакетом санкций в отношении России. Новые рестрикции затронут в первую очередь тех, кто занимается обходом уже введенных ограничений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада совершили ошибку, когда не смогли просчитать реакцию России на беспрецедентные санкции. По его словам, США и Европа вводили их исходя из своего менталитета. Они рассчитывали запугать РФ, но в итоге только укрепили.

Тем временем директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джули Козак ранее заявила, что темпы роста российской экономики в условиях международных санкций удивляют. Ее заявление прозвучало после того, как МВФ повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год.