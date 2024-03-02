В ЕС объяснили, почему не вводят санкции против российского газа Еврокомиссар Симсон: газ из РФ не облагается санкциями из-за разногласий в ЕС

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Российский газ до сих пор не обложен санкциями, так как в ЕС нет согласия по этому вопросу, заявила еврокомиссар Кадри Симсон на совместной пресс-конференции с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым в Баку. По ее словам, это решение должен поддержать каждый из членов организации, чего достичь пока что невозможно. Вместе с тем она добавила, что подобные ограничения не должны наносить ущерб тем, кто их вводит, сообщается на сайте ЕС.

Каждый [из членов ЕС] должен поддержать предложение. Поэтому до сих пор нет санкций против российского газа, — заявила Симсон.

Еврокомиссар напомнила, что Евросоюз намерен полностью отказаться от российского газа к 2027 году. Она также добавила, что страны ЕС будут постепенно увеличивать поставки топлива из Азербайджана.

Ранее представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что ЕК работает над полным отказом от поставок российского газа через Украину. Он напомнил, что соглашение о транзите топлива через территорию страны истекает 31 декабря 2024 года, и в Европе не намерены его продлевать. В настоящее время российский газ получают Австрия, Словакия, Чехия и Италия.