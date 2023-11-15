В ЕС обратились к Венгрии с невыгодной для Будапешта просьбой Еврокомиссар Симсон призвала Венгрию перестать закупать энергоносители из России

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Кадри Симсон

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала Венгрию отказаться от закупок российских энергоносителей, пишет Politico. По ее словам, Будапешту следует активизировать меры в этом направлении, поскольку такое сотрудничество усиливает зависимость Венгрии от России. Политик также выразила сожаление, что Будапешт продолжил строительство АЭС «Пакш-2» при поддержке Москвы.

Даже Венгрия знает, что, продолжая эту деятельность, она предоставляет России право манипулировать ее рынком, — говорится в сообщении.

В ноябре Венгрия заключила договор с Румынией о поставке по территории последней российского ядерного топлива для АЭС «Пакш». По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, энергоресурс будет доставляться по Черному морю.

Ранее власти Венгрии и России подписали документы о начале непосредственного сооружения атомной электростанции «Пакш-2». Новая АЭС разместится на территории Венгрии в непосредственной близости от первой и единственной в стране станции «Пакш». В церемонии подписания документа поучаствовали вице-президент АО АСЭ Александр Мертен и глава компании Paksi Atomerőmű Zrt. Гергей Якли.