В ЕС обеспокоились из-за вероятного миграционного кризиса В ЕС обеспокоились из-за угрозы миграции на фоне прекращения зерновой сделки

Фото: Khaled Nasraoui/dpa/Global Look Press

В Евросоюзе обеспокоились из-за угрозы миграционного кризиса. Член Европарламента (ЕП) от Финляндии Пиркко Руохонен-Лернер обратилась к Еврокомиссии (ЕК) и спросила, какие меры планируются для избежания критической ситуации на фоне прекращения зерновой сделки, сообщает Lenta.ru.

Экспорт зерна оказывает влияние на большое количество развивающихся стран. Ситуация также может привести к волнениям в ряде стран и, в худшем случае, к массовой миграции в ЕС, — пояснила Руохонен-Лернер.

Евродепутат уточнила у ЕК, как она планирует обеспечить продолжение экспорта зерна с Украины. Руохонен-Лернер также спросила, как Еврокомиссия планирует предотвратить гуманитарную катастрофу.

Какие шаги готова предпринять Еврокомиссия для предотвращения гуманитарной катастрофы в странах, где поставки зерна играли важную роль в продовольственной цепочке? Планирует ли Комиссия какие-либо меры по предотвращению массовой миграции в ЕС? — говорится в обращении.

Депутат Европарламента от Дании Карен Мельхиор ранее заявила, что странам Евросоюза необходимо искать альтернативы для вывоза украинского зерна после выхода России из зерновой сделки. Она предлагает осуществлять экспорт по железной дороге.