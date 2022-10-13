В ЕС обеспокоены числом воздержавшихся по антироссийской резолюции Боррель обеспокоился числом воздержавшихся в голосовании по антироссийской резолюции

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель обеспокоился слишком большим числом воздержавшихся при голосовании на Генассамблее ООН по антироссийской резолюции, сообщает РИА Новости. Дипломат подчеркнул, что в целом лидеры стран ЕС довольны, что более 140 стран высказались против присоединения ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей к РФ.

Я счастлив таким результатом... Но в то же время я обеспокоен, поскольку слишком много воздержавшихся. 20% мирового сообщества решили не поддерживать и не отклонять [резолюцию]... Для меня это слишком много, — заявил Боррель во время выступления на открытии Европейской дипломатической академии в бельгийском Брюгге.

Ранее стало известно, что Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Территориальная целостность Украины: Защита принципов Устава ООН». Ее поддержали 143 страны, в то время как против документа выступили пять государств, включая саму Россию, а остальные 45 стран воздержались. Большинство стран осудило присоединение Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей к России.

До этого Россия наложила вето в Совете Безопасности ООН на проект совместной резолюции США и Албании о непризнании референдумов в ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.