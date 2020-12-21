В ЕС не уверены, что вакцина не будет эффективна против нового штамма COVID

https://static.news.ru/photo/1280f92e-439c-11eb-a98d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Агентство ЕС по лекарствам заявило, что нельзя с уверенностью сказать, что вакцина от коронавирусной инфекции не будет работать против нового типа вируса, который был обнаружен в Великобритании.

Весьма вероятно, что вакцина от COVID-19 будет способна защищать и от нового типа вируса, обнаруженного в Британии, — цитирует RT Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА).

Новый тип коронавируса был обнаружен в Британии в сентябре. Мутация также была выявлена в Нидерландах, Австралии, Дании, Италии и ЮАР. Пока нет данных о том, появился ли вирус изначально в Великобритании или был завезён извне. В ВОЗ поспешили заверить, что новая мутация коронавируса не представляет большей опасности для человека, но может являться более заразной.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что увеличение числа заболевших коронавирусом в Британии связано с новым штаммом вируса, который на 70% заразнее. Британские власти с 19 декабря ввели в Лондоне и на юго-востоке Англии максимальный уровень угрозы распространения вируса. Перестали работать магазины, не торгующие предметами первой необходимости, спортзалы и парикмахерские. Ранее были закрыты рестораны, пабы и кафе.

Как писал NEWS.ru, с 22 декабря Россия приостановила авиасообщение с Великобританией сроком на неделю. Оперативный штаб тщательно изучает ситуацию с коронавирусом в этой стране. По итогам её рассмотрения будут приняты дальнейшие решения.