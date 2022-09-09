В ЕС не смогли договориться о потолке цен на российский газ

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Министры энергетики ЕС не смогли договориться об установлении потолка цен на российский газ. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, ее слова приводит Bloomberg.

Симсон сообщила, что пока никаких решений по этому вопросу не принято.

Пока никаких решений не принято. Нам предстоит напряженная работа в выходные и в начале следующей недели, прежде чем окончательный пакет предложений Еврокомиссии будет готов, — сказала еврокомиссар.

Сама Симсон готова представить пять предложений по урегулированию энергетического кризиса. В том числе, ЕС планирует обсудить с Алжиром вопрос поставок газа.

Еврокомиссар добавила, что министра поручили Еврокомиссии изучить возможность введения ценового потолка на все виды газа. Хотя перед этим глава ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила, что ограничение по цене планируется в отношении только российского газа.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что Россия способна отказаться поставлять газ Евросоюзу в случае введения потолка цен на этот энергоресурс. По словам эксперта, если Европа будет придерживаться рыночных отношений с Россией, то сотрудничество продолжится, а в противном случае — прекратится.