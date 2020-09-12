В ЕС не признали результаты выборов в Севастополе

https://static.news.ru/photo/7d9ba678-f662-11ea-898b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евросоюз отказывается признавать результаты региональных выборов, организованных 13 сентября в РФ на территории Севастополя. Об этом говорится в официальном заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано.

Ранее стало известно, что врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на выборах получил 85,72% голосов. В общей сложности на голосование зарегистрировались шесть кандидатов.

В заявлении Стано сообщается, что ЕС не станет признавать результаты выборов, так как не признаёт присоединение Крыма и Севастополя к РФ, считая случившееся в 2014 году аннексией.

Любой, кто избран на организованном Россией голосовании в Крыму, не будет признан ЕС в качестве представителя территорий, которые являются частью Украины, — приводит слова из сообщения РИА Новости.

Крым и Севастополь стали частями России в 2014 году в результате референдума. Европа присоединение не признаёт. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, говорит, что вопрос Крыма «закрыт».

Как передавал NEWS.ru, протест и призыв к усилению санкций в отношении РФ из-за проводимых в Севастополе выборов главы города, а также довыборов в региональные парламенты Крыма и Севастополя шаблонны и больше похожи на заезженную пластинку, считает член Совфеда РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева.

МИД Украины ранее выразил протест в связи с проведением единого дня голосования в Крыму.