В ЕС не поверили в вывод российских войск с острова Змеиный

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В ЕС сомневаются в то, что Россия действительно вывела свои войска с острова Змеиный в Чёрном море и проводят проверку соответствующего заявления Минобороны РФ. Официальный представитель сообщества в беседе с Lenta.ru заявил, что Россия не вправе блокировать порты Украины и её побережье.

Представитель сообщества добавил, что конфликт на Украине привёл к усилению продовольственного кризиса в мире. Улучшить ситуацию может только его прекращение. Поэтому Россия должна остановить боевые действия и вывести свои войска с украинской территории «в пределах международно признанных границ».

О выводе гарнизона с острова Змеиный Минобороны России сообщило накануне. В ведомстве назвали это шагом доброй воли и свидетельством того, РФ не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохопродукции с территории Украины.

Депутат Госдумы от Крымского региона Алексей Черняк, в свою очередь, заявил, что операция по отходу с острова была продиктована необходимостью сохранения жизней военнослужащих. При этом он подчеркнул, что змеиный по-прежнему остаётся под контролем флота и ВКС России.

Политологи и военные эксперты расценивают вывод войск с острова как подготовку России к саммиту G20, который должен состояться в ноябре, а также связывают с решением вопроса о транзите грузов в Калининград.