В ЕС не обрадовались возможному членству Украины в блоке EUobserver: Австрия, Венгрия и Франция выступят против членства Украины в ЕС

Фото: Press Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский и Роберта Метсола

Власти Австрии, Венгрии и Франции выступают против членства Украины в ЕС, сообщает портал EUobserver со ссылкой на европейского дипломата. Также, по данным портала, в Германии не верят в возможности Украины стать членом объединения.

Австрия, конечно, будет препятствовать вступлению Украины в ЕС, но она будет прятаться за Венгрией. Несмотря на новую риторику, Франция в действительности не хочет видеть Украину в ЕС, а Германия ведет циничную игру, — рассказал дипломат.

Киевский журналист Максим Назаров ранее также раскритиковал выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в ходе которого она назвала Украину демократичной страной, борющейся с коррупцией. По словам Назарова, эти слова не соответствуют действительности.

Фон дер Ляйен 4 ноября посетила Киев, где обсудила путь вступления Украины в Евросоюз. Она сказала, что фактические сроки вступления Киева в ЕС зависят от реформ. Формальное решение о начале переговорного процесса начнут обсуждать на саммите ЕС в Брюсселе 14–15 декабря. Решение о вступлении Украины в ЕС может быть принято только единогласным голосованием всех действующих членов объединения.

Ранее сообщалось, что ЕС может ограничить членов объединения в праве вето, чтобы упростить вступление в него новых стран, в том числе Украины. Реформирование блока некоторые страны, включая Германию и Францию, ставят в качестве условия для его расширения.