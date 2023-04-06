В ЕС не могут определиться, где закупать боеприпасы для Украины Politico: страны ЕС не могут решить, у кого закупать боеприпасы для Киева

Фото: Master Sgt. Scott Thompson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны ЕС не могут решить, будут ли контракты на закупку боеприпасов для Украины заключаться только с компаниями из Евросоюза или же можно искать производителей в странах за пределами континента, сообщает Politico. Издание, сославшись на источники, отметило, что решение будет принято на следующей недели, когда планируется публикация официального заявления ЕС.

Спорным остается вопрос, будут ли эти оружейные контракты заключаться исключительно с компаниями ЕС, или же они будут открыты и для внешних производителей, — подчеркивается в публикации.

Politico утверждает, что Франция настаивает на том, чтобы контракты заключались исключительно с компаниями внутри ЕС. В этой инициативе Париж поддерживают Греция и Кипр. Эти две страны не желают заключения контрактов с производителями из Турции.

Для достижения окончательной сделки Еврокомиссии придется проделать дополнительную работу, уверяют собеседники издания.

Ранее министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что страна не станет отправлять танки Leopard 2A6 на Украину. При этом он не исключил дополнительной помощи Киеву, «если будут возможности». Глава нацобороны Греции также заявил, что его страна поддерживает «любую борьбу против любого ревизионизма».