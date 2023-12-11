В ЕС не договорились о новом транше помощи Киеву Боррель: в ЕС не договорились о новом транше Киеву из Европейского фонда мира

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Жозеп Боррель

Финансирование военной помощи Киеву остается заблокированным, главы МИД стран Евросоюза не договорились о новом транше Украине из Европейского фонда мира, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи. Вместе с этим он отметил, что министры согласились с необходимостью продолжать поддержку Киева.

Как пояснил Боррель, он ждет решения по помощи Украине на саммите 14–15 декабря. Однако уже сейчас, по его словам, ЕС запустил диалог с Киевом по будущим гарантиям безопасности, предоставлению военной помощи и долгосрочному финансированию.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Украина не отчиталась об использовании ранее выданных ей €80 млрд. Он обратил внимание коллег на это в ходе заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза. Министр выразил надежду, что Еврокомиссия предоставит Будапешту ясный отчет.

До этого президент Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Евросоюз допустил ошибку, пообещав начать с Украиной переговоры о вступлении в ЕС. По его словам, до присоединения Украины к Союзу еще пройдет бесчисленное количество лет. Он добавил, что одним из приоритетов в работе его правительства в ближайшие месяцы станет препятствование членству Украины в Евросоюзе.

В конце октября Орбан также пригрозил заблокировать выделение Киеву дополнительных денег из бюджета ЕС. Политик заявил, что Будапешт не намерен давать Украине больше денег, пока не увидит внятного обоснования этой меры.