В ЕС назвали условие разморозки российских резервов Еврокомиссар Рейндерс допустил разморозку резервов РФ в случае ее участия в восстановлении Украины

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Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс допустил разморозку российских золотовалютных резервов в размере €300 млрд при условии, что РФ будет участвовать в восстановлении Украины. По его мнению, до начала этого процесса средства можно сохранять как гарантию, сообщает Funke.

С моей точки зрения, можно сохранять эти €300 млрд в качестве гарантии как минимум до тех пор, пока Россия добровольно не будет участвовать в восстановлении, — сказал еврокомиссар.

Он добавил, что в рамках европейских санкций в семи странах ЕС заморожено имущество 90 человек на сумму свыше €17 млрд, из которых €2,2 млрд – в Германии.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад фактически своровал российские активы, в том числе и золотовалютные резервы. Он подчеркнул, что такие действия абсолютно незаконны, поскольку посягают на государственную и частную собственность, разрушают основы существующей в мире системы экономических взаимоотношений, а также противоречат международному праву. Принятие решения о передаче российских активов Украине станет еще одним шагом в этом направлении, отметил представитель Кремля.