В ЕС назвали сроки введения новых санкций против властей Белоруссии

Новый пакет санкций в отношении правящего режима президента Белоруссии Александра Лукашенко может быть введён Евросоюзом весной текущего года. В настоящее время над ним продолжается работа, сообщил в Twitter корреспондент «Радио Свобода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента в России) Рикард Юзвяк.

Работа над шестым пакетом санкций ЕС в отношении Белоруссии всё ещё продолжается среди рабочих групп. Он может быть принят ранней весной, — написал журналист.

Предыдущий пакет санкций против Белоруссии Европа приняла в декабре 2021 года. Ограничительные меры коснулись более 180 граждан республики и 26 организаций. США, в свою очередь, ввели санкции в отношении госдолга Белоруссии и ввели запрет на сотрудничество американских граждан и компаний с «Белоруськалием». К ограничениям присоединились Великобритания и Канада.

В ответ на санкционное давление Запада Минск принял пакет ответных мер. Он включает запрет на ввоз на территорию Белоруссии некоторых групп товаров из стран, применяющих политику санкций, и расширяет списки лиц, чей въезд в страну нежелателен.