В ЕС назвали сроки подписания документа о гарантиях безопасности для Киева ЕС надеется подписать документ о гарантиях безопасности для Киева до конца июня

Фото: president.gov.ua

Евросоюз надеется до конца июня подписать документ, который предоставит Украине гарантии безопасности, сообщил ТАСС со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя ЕС перед заседанием глав МИД стран сообщества. По его словам, в тексте будут отмечены как военные, так и финансовые вопросы.

Ожидаем, что министры обсудят гарантии безопасности для Украины — текст, который мы скоро финализируем и надеемся подписать до конца месяца, — сказал представитель ЕС.

По словам дипломата, в Евросоюзе надеются, что соглашение с Украиной будет подписано около 26 июня. Какие именно пункты по гарантиям безопасности для Украины войдут в документ, он не уточнил.

Ранее американист Дмитрий Дробницкий предположил, что в случае победы на выборах в США экс-глава Белого дома Дональд Трамп может отменить соглашение о «гарантиях безопасности» между президентом США Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. С появлением у власти Трампа приоритеты будут другие, и двустороннее соглашение вряд ли будет в фокусе палаты представителей. По украинскому вопросу Трамп утверждал, что, во-первых, этим должна заниматься Европа, во-вторых, нужен мир без предварительных условий.