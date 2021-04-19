В ЕС назвали развёртывание сил РФ у границ с Украиной крупнейшим в истории

https://static.news.ru/photo/30a47b3e-a124-11eb-9f38-96000091f725_660.jpg Фото: european_parliament/flickr.com

Размещение российских военных на границе с Украиной может привести к риску дальнейшей эскалации. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что развертывание российских сил у границ с Украиной является «крупнейшим в истории», передаёт ТАСС.

Более 150 тысяч российских военных размещены на границе с Украиной, что означает риск дальнейшей эскалации. Я не могу сказать, откуда у эта цифра, но это крупнейшее развёртывание сил, которое было когда-либо. И это, конечно, причина для беспокойства, — отметил он после неформальной видеоконференции Совета ЕС на уровне глав МИД.

Боррель рассказал, что в видеоконференции принял участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он также подчеркнул, что главы МИД выступили за полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и призвали Россию к деэскалации.

Мы продолжим поддерживать усилия в рамках «нормандского формата». Мы подтвердили, что ЕС примет участие на саммите «Крымской платформы» 23 августа. И мы подчеркнули необходимость ускорения Украиной процесса реализации реформ, — сказал Боррель.

Украинские и западные политики в последнее время выражают обеспокоенность относительно усиления «агрессивных действий» со стороны РФ. Так, в Вашингтоне заявляли об эскалации «российской агрессии» и передвижении войск в Крыму и близ восточной границы Украины.

Ранее Жозеп Боррель заявлял, что в отношениях между ЕС и РФ продолжает нарастать напряжённость. Беспокойство в Европе, по его словам, вызывает ситуация с Украиной, которая остаётся опасной. Политик призвал Москву отвести войска от границы с соседней страной.

В свою очередь глава НАТО Йенс Столтенберг поддержал суверенитет и территориальную целостность Украины. Он заявил, что в организации пристально отслеживают перемещение российских военных к границе с Украиной, что является крупнейшим усилением с 2014 года.