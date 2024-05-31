В ЕС назвали причину санкций против губернатора Приморья Губернатор Приморья попал под санкции Евросоюза из-за сотрудничества с КНДР

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Олег Кожемяко

Евросоюз ввел санкции в отношении губернатора Приморья Олега Кожемяко за содействие развитию военного сотрудничества РФ и Северной Кореи, сообщил «Официальный журнал ЕС». Также под европейские санкции попала «Восточная стивидорная компания», поставлявшая в Россию северокорейские боеприпасы.

В качестве губернатора Приморского края он играл ключевую роль при организации визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына в сентябре 2023 года. В ходе визита господин Кожемяко подарил Ким Чен Ыну военную форму и оружие, которые были ввезены в КНДР для изучения путем обратной инженерии, что является нарушением санкций ООН на поставки оружия, — говорится в обосновании санкций.

Ранее страны G7 выступили с осуждением расширяющегося союза России с КНДР, заявив, что он нарушает положения, прописанные в резолюциях СБ ООН. Также в итоговом коммюнике после переговоров глав минфинов стран «Группы семи» указано, что G7 обратилась к Ирану с призывом перестать поддерживать Россию в украинском конфликте.

Кроме того, в документе выражено беспокойство «Большой семерки» в связи с поставками российской стороне товаров двойного назначения, в том числе военного оборудования. Подчеркивается, что это заявление касается всех стран, в том числе Китая.