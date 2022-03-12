В ЕС назвали дату утверждения новых антироссийских санкций

Процесс доработки и утверждения новых антироссийских санкций Евросоюза на уровне послов завершится 14 марта, говорится в сообщении на Twitter-странице французского председательства в ЕС, сообщает ТАСС. Новые санкции обсуждались в ходе недавней встречи глав европейских государств в Версале.

Еврокомиссия и Европейская служба внешних действий представили предложения по новым санкциям, выработанные по итогам «неформального» саммита в Версале и консультаций с нашими международными партнёрами. Доработка и апробация ожидаются в понедельник, — говорится в сообщении.

Санкции предусматривают приостановку членства России во Всемирной торговой организации, Международном валютном фонде и Всемирном банке, отмену режима наибольшего благоприятствования в торговле с государствами Запада, что позволит им открыть возможности для введения таможенных пошлин на товары из России.

Также рестрикции нанесут удар по экспорту из РФ продукции чёрной металлургии. Ожидаются новые запреты западных инвестиций в энергетический сектор России, прекращение поставок в РФ предметов роскоши и ограничения на приобретение российскими гражданами криптовалют.

В течение последних недель Евросоюз согласовал «самый жёсткий в истории» пакет санкций против России в ответ на решение президента страны Владимира Путина о начале военной операции на Украине. ЕС ввёл санкции против российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк. Под ограничения также попали и десятки российских компаний, в том числе РЖД, «Сухой», «Иркут» и «Туполев».

Власти ЕС отключили от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Внутри страны эти банки смогут функционировать без ограничений.