В ЕС назвали цель заморозки активов ЦБ России Еврокомиссия назвала заморозку активов ЦБ гарантией возмещения ущерба Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евросоюз рассматривает перспективу конфискации российских активов в странах ЕС гарантией, что «однажды Россия выплатит компенсацию ущерба Украине», заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. По его словам, Еврокомиссия 12 декабря представит план использования налога на прибыль от реинвестирования российских средств для поддержки Киева.

С учетом того, что €28 млрд были заморожены в ЕС, возможно будет организовать конфискацию части на основании судебных решений по уголовным преступлениям, — сказал Рейндерс.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что использование Евросоюзом замороженных российских активов способно привести к дестабилизации мировой финансовой системы. По его словам, конфискация принадлежащих России активов и их последующая передача Украине — юридически сложный шаг, который станет причиной оттока капитала и ухода иностранных инвесторов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что G7 фактически призналась в намерении своровать замороженные активы России. По его словам, в связи с этим у РФ появились моральные и юридические основания для ответных действий. Решение США и «их шестерок» является выстрелом в ногу, добавил политик.