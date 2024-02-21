В ЕС нашли способ повлиять на работу европейских компаний в России Евродепутат Белька призвал ввести налоги для работающих в РФ компаний

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Дополнительное налогообложение может заставить некоторые европейские компании отказаться от сотрудничества с Россией, заявил польский евродепутат Марек Белька в письме, опубликованном на сайте Европарламента. Он обвинил представителей бизнеса в том, что они подрывают деятельность Евросоюза и оказывают финансовую поддержку России. Политик считает, что, выплачивая налоги, они помогают президенту РФ Владимиру Путину.

Несмотря на это, многие компании, в том числе крупные транснациональные, остались в России. Они не только подрывают усилия государств-членов и граждан ЕС по отрешению России от западных фондов, они даже ставят под угрозу нашу работу, потому что они ведут бизнес и платят налоги в России, — написал он.

Он предложил Еврокомиссии рассмотреть возможность введения дополнительных налогов, чтобы исправить «безответственное и в основном ориентированное на прибыль поведение европейских транснациональных корпораций». Также он обратился к ЕК с требованием предпринять шаги, чтобы гарантировать их уход из России.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон ранее заявила, что Евросоюз не заинтересован в продлении поставок российского газа через территорию Украины. Она напомнила, что срок трехстороннего соглашения истекает в конце 2024 года.