В ЕС наметился раскол в вопросе прекращения поддержки Палестины Испания не поддержала решение Брюсселя о приостановке помощи Палестине

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Правительство Испании не поддерживает решение Еврокомиссии касательно приостановки помощи Палестине со стороны Евросоюза после нападения вооруженных групп ХАМАС на Израиль, передает ТАСС со ссылкой на источники в МИД королевства. Они утверждают, что исполняющий обязанности главы МИД Хосе Мануэль Альбарес провел телефонные переговоры с еврокомиссаром по расширению и политике соседства Оливером Варгелием, в ходе которых озвучил позицию Испании по этому вопросу.

Решение еврокомиссара Оливера Варгелия относительно приостановки ЕС сотрудничества с Палестиной вызвало недовольство в правительстве Испании, — заявили источники.

9 октября Евросоюз объявил о заморозке всего объема помощи Палестине в связи с нападением движения ХАМАС на Израиль. По его словам, все проекты в рамках этой программы будут пересмотрены.

Ранее представитель ХАМАС Хазем Касем сообщил, что палестинцы не видят перспектив перемирия с Израилем, который, по его словам, является провокатором конфликта. Также Касем предупредил, что посредничество других стран в урегулировании конфликта сейчас не принесет результатов.

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан также исключил возможность проведения мирных переговоров с палестинской стороной. Дипломат отметил, что его страна нацелена на уничтожение ХАМАС.