В ЕС начали экспертизу российской вакцины от коронавируса «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/aa3e3b96-7ccc-11eb-bc24-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты Европейского агентства лекарственных средств начали проводить последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V». Препарат будет проверен на соответствие стандартам Евросоюза по трём показателям: качество, безопасность и эффективность. Об этом 4 марта сообщили представители Российского фонда прямых инвестиций.

Российский препарат уже вошёл в тройку мировых вакцин по количеству одобрений, полученных зарубежными регуляторами. Сыворотку уже зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 миллиарда человек.

В четверг в РФПИ заявили, что Комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств начал процедуру экспертизы регистрационного досье отечественного препарата. Соответствующее решение приняли с учётом результатов исследований «Спутник V» на взрослых людях.

EMA проведёт оценку соответствия вакцины установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству, — цитирует сообщение РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, Эстония готова закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», если её одобрят для использования в странах Евросоюза, сообщила президент страны Керсти Кальюлайд.