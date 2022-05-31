В ЕС могут ввести пошлины на российскую нефть из-за Венгрии

Европейская комиссия в Брюсселе / Фото Shutterstock

Еврокомиссия может ввести пошлины на российскую нефть, если страны ЕС не договорятся о сроках прекращения трубопроводных поставок, сообщает издание Financial Times (FT) со ссылкой на высокопоставленного европейского представителя. На этот шаг ЕК может подтолкнуть в первую очередь отказ Венгрии обозначить сроки прекращения импорта российской нефти. Отмечается, что через пошлины ЕК планируют сделать нефть из России «непривлекательной» для стран, которые не имеют выхода к морю и к танкерным поставкам.

Члены ЕС согласуют пошлины, если Будапешт откажется назвать точные сроки отказа от поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Цель такого шага — сделать российские поставки менее привлекательными для европейских стран, не имеющих выхода к морю, в первую очередь для Венгрии, либо вынудить российские компании продавать нефть с дисконтом, чтобы в бюджет России поступало меньше денег, — рассказал собеседник издания.

31 мая стало известно о том, что лидеры стран — членов ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Новые ограничения затронут две трети объема топлива. Частичное эмбарго на импорт российского сырья войдет в шестой пакет санкций ЕС. Его ещё ожидает процедура официального согласования и утверждения, для чего потребуется согласие всех членов ЕС.

В ЕС планировали постепенно отказаться от российской сырой нефти в течение полугода и от переработанной нефти — к январю 2023-го. Однако страны ЕС никак не могли согласовать новые санкционные меры против России, в частности, из-за позиции Венгрии, которая не поддерживает полный запрет на импорт нефти из РФ.