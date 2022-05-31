В ЕС хотят, чтобы российская нефть не досталась никому В ЕС могут одобрить «вторичные санкции» против российской нефти

Европейский парламент / Фото Shutterstock

Страны ЕС обсуждают возможность введения «вторичных санкций», чтобы российскую нефть не могли покупать страны вне Европейского союза, завил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает РИА Новости. 31 мая страны — члены ЕС договорились о частичном запрете на импорт российской нефти. Новые ограничения затронут две трети объема топлива.

В странах ЕС обсуждают возможность введения вторичных санкций, чтобы российскую нефть не могли покупать страны вне ЕС, — сказал Моравецкий.

Частичное эмбарго на импорт российского сырья войдет в шестой пакет санкций ЕС. Его ещё ожидает процедура официального согласования и утверждения, для чего потребуется согласие всех членов ЕС.

В ЕС планировали постепенно отказаться от российской сырой нефти в течение полугода и от переработанной нефти — к январю 2023-го. Однако страны ЕС никак не могли согласовать новые санкционные меры против России, в частности из-за позиции Венгрии, которая не поддерживает полный запрет на импорт нефти из РФ.